Depodaki eşyalar "kamuya özel alışveriş sitesi" ile ekonomiye kazandırılacak

SAMSUN (AA) - Samsun'da kamu kurumlarının çeşitli nedenlerle depoya kaldırdığı eşyaların ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Valilikçe uygulanacak "İmece Projesi" ile depolarda saklanan eşyalar, alışveriş sitesi benzeri bir platform olan Malzeme Paylaşım Modülü'nde resim, video ve özelliklerine yer verilerek tüm kurumların bilgisine sunulacak.

Kurum yetkililerinin şifre ile girebileceği sistemle atıl durumdaki eşyalar kullanıma sunularak tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, proje ile kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak tasarruf yapılmasının amaçlandığını söyledi.

Kamuda tasarruf tedbirlerini önemsediklerini vurgulayan Dağlı, "Bu manada biz de Samsun Valiliği olarak ne yapabiliriz düşüncesiyle başladığımız çalışmamızı sonuçlandırdık. İmece Projesi ortaya çıktı." dedi.

"Çevrim içi sistem üzerinden çalışıyor"

Bir kurumda kullanılmayan eşyanın diğer kurumlar tarafından kullanılabilmesini sağlayacak sistem kurduklarını belirten Dağlı, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir yapı oluşturuyoruz. Çevrim içi sistem üzerinden çalışıyor. Tüm kurumlarımızdan bir arkadaşımız bu konuda yetkilendirilecek. Kurumlarımızda kullanılmayan masa, sandalye, bilgisayar, yazıcı gibi aklımıza her ne malzeme gelirse bunlar sisteme özellikleriyle girilecek. Kurumlar da ihtiyaç olan malzemeyi sistemden çekebilecek." ifadelerini kullandı.

Dağlı, kullanılmayan malzemeleri yeniden hizmete kazandırmayı amaçladıklarını, sistemin 15 Ocak'ta faaliyete geçeceğini dile getirdi.

Malzeme Paylaşım Modülü sisteminin alışveriş sitesi mantığıyla çalışacağını anlatan Dağlı, şunları kaydetti:

"Orada malzemelerin sınıfları var. Örneğin bilgisayar, yazıcı, masa, sıra koltuk ve benzeri. Bunlar sistemden resim ve özelliklerine bakarak alınabilecek. Tasarruf yapmış olacağız. Diğer kurum onu satın almak ihtiyacı hissetmeyecek. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde küçük bir atölye de kuracağız. Bu malzemelerin küçük onarımlarını da yapacağız. Sisteme çalışır vaziyette girmesi gerekiyor. Bunların tamamı kamuya kazandırılmış olacak. Kullanılmadığında çöpe gidiyor. Hiçbir işe yaramamış oluyor. Bunlar milli ekonomiye kazandırılmış olacak."