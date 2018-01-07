Depoda İntihar Etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde arıcılık yapan Adnan Kınteş (25), kendisini evlerinin arkasında bulunan deponun tavanına asarak yaşamına son verdi.



Olay, saat 18.00 sıralarında Yalıçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Arıcılık yapan Adnan Kınteş, evlerinin arkasındaki depoda, kendisini iple tavana astı. Malzeme almak için depoya giren yakınları, Kınteş'i fark edip, asılı olduğu yerden indirerek sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Kınteş'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Çevresinde neşeli biri olarak tanınan Kınteş'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'nin morguna, buradan da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



- Muğla