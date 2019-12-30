Depoda çıkan yangın otomobile sıçradı
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Depoda çıkan yangın otomobile sıçradı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, bir evin deposunda çıkan yangında alevler otomobile sıçradı.

30.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:29
Depoda çıkan yangın otomobile sıçradı

SAKARYA'nın ilçesinde, bir evin deposunda çıkan yangında alevler otomobile sıçradı. Yangında depo ve otomobil tamamen yandı.

Pamukova Ahılar Mahallesi'nde Eyüp Çürük'e ait iki evin arasında bulunan depoda saat 06.30 sularında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoyu saran alevler yanında bulunan otomobile sıçradı. verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevler eve sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depo ve otomobil tamamen yanarken, soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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