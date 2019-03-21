Depoda Çıkan Yangın Korkuttu

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı bir binanın yanında bulunan ve odunluk olarak kullanılan depoda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Yangın, Mevlana Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Depodan çıkan dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine yardım etti.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA