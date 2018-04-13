Depoda 35 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

GAZİANTEP'te, jandarma tarafından bir depoya düzenlenen baskında 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan ihbarla kent merkezindeki bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el konulurken, depo sahibi H.A.Ö. gözaltına alınarak hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

- Gaziantep