Depo tartışmasında kan döküldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Depo tartışmasında kan döküldü

- Depo tartışmasında kan döküldü Sivas'ta aynı depoyu kullanan iki esnaf arasında yaşanan depo tartışmada silah kullanıldı, bir kişi ayağından yaralandı Sivas'ta aynı depoyu kullanan iki esnaf arasında yaşanan tartışmada silah kullanıldı, bir kişi ayağından yaralandı.

06.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:26

- Depo tartışmasında kan döküldü

Sivas'ta aynı depoyu kullanan iki esnaf arasında yaşanan depo tartışmada silah kullanıldı, bir kişi ayağından yaralandı

SİVAS - Sivas'ta aynı depoyu kullanan iki esnaf arasında yaşanan tartışmada silah kullanıldı, bir kişi ayağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay bugün öğle saatlerinde Arapşeyh Caddesi üzerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre caddede esnaflık yapan N.B ile S.B.arasında ortak kullandıkları depo yüzünden tartışma yaşandı. Silah kullanılan tartışmada N.B'nin S.B.'yi tabanca ile ayağından vurup yaraladığı belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan S.B. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken N.B. ise olayla kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Depo tartışmasında kan döküldü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Okan Bayülgen Tayanç Ayaydın
Spor Jose Sosa Fatih Terim Şenol Güneş Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Kaza Kpss İngiltere
Şu an buradasınız: Depo tartışmasında kan döküldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 13:40:17. #1.15#
title