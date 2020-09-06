Depo tartışmasında kan döküldü
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Depo tartışmasında kan döküldü

Sivas'ta aynı depoyu kullanan iki esnaf arasında yaşanan tartışmada, silahla bir kişi ayağından yaralandı.

Depo tartışmasında kan döküldü
06.09.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:24

Sivas'ta aynı depoyu kullanan iki esnaf arasında yaşanan tartışmada, silahla bir kişi ayağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Arapşeyh Caddesi üzerinde yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre caddede esnaflık yapan N.B. (48) ile S.B. (40) arasında ortak kullandıkları depo yüzünden tartışma yaşandı. Silah kullanılan tartışmada N.B.'nin S.B.'yi tabanca ile ayağından vurup yaraladığı belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan S.B. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, N.B. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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