Depo olarak kullanılan evde yangın

16.02.2020 16:27 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:28

Konya'da depo olarak kullanılan evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.



Yangın, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Gazi Alemşah Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi üzerinde bulunan üç katlı apartmanın birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, tekstil malzemelerinin bulunduğu ve depo olarak kullanılan bir evden henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Yangının yan dairelere sıçramaması için de tedbir alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra evde soğutma çalışması yaptı. Evde yapılan incelemede içeride kimsenin bulunmadığı belirlendi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA