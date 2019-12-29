Depo olarak kiraladığı kerpiç evde kaçak kazı yapmış
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Depo olarak kiraladığı kerpiç evde kaçak kazı yapmış

Malatya'da bir kişinin, depo olarak kiraladığı kerpiç evde kaçak kazı yaptığı belirlendi.

29.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:10
Depo olarak kiraladığı kerpiç evde kaçak kazı yapmış

'da bir kişinin, depo olarak kiraladığı kerpiç evde kaçak kazı yaptığı belirlendi.

ilçesi 'nde iki katlı kerpiç evin zemin katını depo olarak kiralayan şüpheli H.A. gece geç saatlerde kaçak kazı yaptı.

Kazma, kürek sesini duyan komşular polis ekiplerine verdi.

Olay yerine giden asayiş ekipleri, odanın birinin zeminin 2 metre uzunluğunda, bir metre eninde kazıldığını tespit etti. Odanın içinde de birer bel, kürek ile kazma ele geçirildi.

Evde bulunamayan şüpheli H.A'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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