Depo olarak kiraladığı kerpiç evde kaçak kazı yapmış

29.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:10

Malatya'da bir kişinin, depo olarak kiraladığı kerpiç evde kaçak kazı yaptığı belirlendi.

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde iki katlı kerpiç evin zemin katını depo olarak kiralayan şüpheli H.A. gece geç saatlerde kaçak kazı yaptı.

Kazma, kürek sesini duyan komşular polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden asayiş ekipleri, odanın birinin zeminin 2 metre uzunluğunda, bir metre eninde kazıldığını tespit etti. Odanın içinde de birer bel, kürek ile kazma ele geçirildi.

Evde bulunamayan şüpheli H.A'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA