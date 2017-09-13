Depo Hırsızları Yakalandı

Kahramanmaraş'ta depolardan hırsızlık yapan 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından il merkezinde değişik tarihlerde inşaat ve fabrika depolarında hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 27 yaşındaki H.S., 26 yaşındaki H.B. ile 18 yaşındaki U.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ