Depo gazından 9 bin megavat elektrik üretip, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak
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Depo gazından 9 bin megavat elektrik üretip, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak

03.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:21
Depo gazından 9 bin megavat elektrik üretip, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak

ÇANAKKALE'de Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) tarafından Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesi kapsamında yapımı tamamlanan 'Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE'de Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) tarafından Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesi kapsamında yapımı tamamlanan 'Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Tesis, yılda 9 bin megavat enerji üreterek, 3 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Merkeze bağlı Kemel köyündeki Suez Çanakkale Atık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenli depolama sahasında gerçekleştirilen açılışa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü ile birlik üyesi belediye başkanları katıldı. Gaz toplama, gaz hazırlama, enerji üretimi ve elektrik dağıtımı olmak üzere 4 ana bileşenden oluşan 'Depo Gazı Enerji Tesisi' yılda 9 bin megavat elektrik üreterek, 3 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. 

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "16 milyon euro maliyetli Avrupa Birliği projesi için Brüksel'de sunum yaptık ve yüzde 72,5 hibe alma hakkı kazandık. Maliyetin yüzde 28'lik bölümünü de İller Bankası'ndan borçlanarak karşıladık" dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Ardından protokol üyeleri tesisi gezerek, ilgililerden bilgi aldı. 

Depo gazından 9 bin megavat elektrik üretip, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak
Depo gazından 9 bin megavat elektrik üretip, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak
Depo gazından 9 bin megavat elektrik üretip, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak
Depo gazından 9 bin megavat elektrik üretip, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak
Depo gazından 9 bin megavat elektrik üretip, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak
Depo gazından 9 bin megavat elektrik üretip, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak
Depo gazından 9 bin megavat elektrik üretip, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak
Depo gazından 9 bin megavat elektrik üretip, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak
Depo gazından 9 bin megavat elektrik üretip, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak
Depo gazından 9 bin megavat elektrik üretip, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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