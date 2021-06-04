Depo fareleri 36 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Konya'da 4 hırsızlık ile bir gasp olayına karışan ve 'depo fareleri' olarak bilinen 2 şüpheli, 36 saatlik kamera görüntüsü izlendikten sonra tespit edilerek yakalandı.

Konya'da 4 hırsızlık ile bir gasp olayına karışan ve 'depo fareleri' olarak bilinen 2 şüpheli, 36 saatlik kamera görüntüsü izlendikten sonra tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesinde hırsızlık olaylarının artması üzerine Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olaylarla ilgili yapılan soruşturmada 36 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis, hırsızlık şüphelilerinin "depo faresi" olarak bilinen Mustafa K. (23) ve Bekir P. (24) olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çaldıkları eşya ve malzemeleri iki ayrı hurdacıya sattığını itiraf etmesi üzerine hurdacılardan biri gözaltına alındı. Diğer hurdacının da yakalanması için çalışmalar yürüten polis, şüphelilerin kendi aralarına mal paylaşımı nedeniyle kavga ettiklerini de belirledi. Polisteki ifadelerinde şüphelilerin geçtiğimiz Ocak ayında yaşlı bir kadının cüzdanının ve telefonunun çalınması olayına da karıştıkları tespit edildi. Çalınan eşyaların bulunarak sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı