Depo baskınında, avlanması yasak 1250 kilo sazan ve yayın balığı ele geçirildi
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Depo baskınında, avlanması yasak 1250 kilo sazan ve yayın balığı ele geçirildi

Depo baskınında, avlanması yasak 1250 kilo sazan ve yayın balığı ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince depoda yapılan denetimde avlanması, satılması ve depolanması yasak 1250 kilo sazan ve yayın balığı ele geçirildi.

KAYSERİ Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince depoda yapılan denetimde avlanması, satılması ve depolanması yasak 1250 kilo sazan ve yayın balığı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Alo 174' hattına yapılan ihbar üzerine depoya denetim gerçekleştirdi. Denetimde avlanması, satılması, nakledilmesi ve depolanması yasak olan 1250 kilo sazan ve yayın balığı ele geçirildi. Depo sahiplerine cezai işlem uygulanırken, tüketime uygun olmadığı belirlenen balıklar ise imha edildi.


Depo baskınında, avlanması yasak 1250 kilo sazan ve yayın balığı ele geçirildi
Depo baskınında, avlanması yasak 1250 kilo sazan ve yayın balığı ele geçirildi
Depo baskınında, avlanması yasak 1250 kilo sazan ve yayın balığı ele geçirildi
Depo baskınında, avlanması yasak 1250 kilo sazan ve yayın balığı ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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