Deplasmandan dönen Denizlispor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
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Deplasmandan dönen Denizlispor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Deplasmandan dönen Denizlispor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Denizlispor, sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'in 33. haftasında 8 Nisan Perşembe günü Denizlispor, sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Denizlispor, 8 Nisan 2021 Perşembe günü Denizli Atatürk Stadyumunda saat 16.00'da oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Tedavileri devam eden Recep Niyaz ve Özgür Çek, fizyoterapistler eşliğinde bireysel olarak çalışırken, sakatlığı süren Ayman Ben Mohamed ise antrenmana katılmadı. Denizlispor, yarın yapacağı antrenman ile Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Deplasmandan dönen Denizlispor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
Deplasmandan dönen Denizlispor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
Deplasmandan dönen Denizlispor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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