Deplasmanda yenilmeyen Trabzonspor'da puan kayıpları sürüyor
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Deplasmanda yenilmeyen Trabzonspor'da puan kayıpları sürüyor

15.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:31
Deplasmanda yenilmeyen Trabzonspor'da puan kayıpları sürüyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda oynadığı maçları kaybetmezken, Süper Lig'in son 4. haftasında 8 puan yitirerek zirve yarışında önemli bir yara aldı.

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda oynadığı maçları kaybetmezken, Süper Lig'in son 4. haftasında 8 puan yitirerek zirve yarışında önemli bir yara aldı.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'u 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da puan kayıpları devam ediyor. Evinde oynadığı Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını kaybeden, deplasmanda ise BB Erzurumspor ile berabere kalan bordo-mavililer son 4. haftada 8 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.

DEPLASMANDA 15 MAÇTA 1 YENİLGİ

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Geri kalan 14 maçta ise bordo-mavililer 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi dış sahadaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020'de dönemin teknik direktörü Eddie Newton yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı 3-1'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer deplasman maçlarında yenilmedi. Karadeniz ekibi deplasmanda ise 30 puan toplayarak iç saha maçlarına göre daha iyi bir performans sergiledi.

ABDULLAH AVCI İLE DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynadığı BB Erzurumspor maçından beraberlikle ayrılarak Avcı yönetiminde yenilmezliğini sürdürdü. Bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 27 puan topladı. Karadeniz ekibi Abdullah Avcı öncesinde ise deplasmanda hiç kazanamamıştı. Eddie Newton döneminde dış sahada 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi almıştı.

Trabzonspor, dış sahada iç sahaya göre daha çok puan topladı. Bordo-mavililer deplasman puan durumunda 35 puanlı Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'la birlikte 30 puan topladı ve bu anlamda averajla 3. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi dış sahada 17 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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