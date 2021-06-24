Deplasman golü kuralı kalktı mı? Deplasman golü kuralı nedir?

UEFA'dan yapılan açıklamada deplasman golü kuralı, 2021/22 sezonundaki tüm UEFA kulüp müsabakalarından kaldırıldığının açıklanmasının ardından futbolda deplasman golü kuralı nedir? Deplasman golü kuralı olmazsa eşitlik nasıl bozulacak? Deplasman golü kuralı kalktı mı? sorusunun yanıtı merak edildi.

Deplasman golü kuralı kalktı mı? Futbolda deplasman golü kuralı nedir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. UEFA tarafından yapılan açıklamada deplasman golü kuralının kaldırıldığının duyurulmasının ardından futbolseverler deplasman golü kuralı nedir sorusuna yanıt aramaya başladı.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI NEDİR?

Deplasman golü kuralı, futbol ve diğer sporlarda, çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntem. Deplasman golü kuralına göre, iki maç toplamında sonuçlar eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır.

Deplasman golü kuralı, futbol ve diğer sporlarda, çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntem. Deplasman golü kuralına göre, iki maç toplamında sonuçlar eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır. Bu durum, zaman zaman "deplasmanda atılan goller iki gol sayılır" diye de bilinmektedir.

FUTBOLDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALKTI MI?

2021/22 sezonunda deplasman golü kuralı uygulanmayacak. Eğer iki takım arasında oynanan iki maçta aynı gol sayısı atıldıysa maçlar uzayacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa müsabaka penaltılara gidecek.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI NERELERDE GEÇERLİ?

Deplasman golü kuralı, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, CAF Şampiyonlar Ligi, CAF FIFA Konfederasyonlar Kupası, FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda olduğu gibi iki ayaklı olarak oynanan çoğu turnuvada kullanılmaktadır.

Tüm turnuvalar bu kuralı kullanmayabilir. Örneğin, 2005'ten önce CONMEBOL deplasman golü kuralını da uzatmayı da Copa Libertadores dahil hiçbir turnuvada kullanmıyordu. Eşitlik bozulmayan turlarda direkt olarak penaltı vuruşlarına geçiliyordu. 2005 yılında Copa Libertadores'e uzatma oynanmadan deplasman golü kuralı getirildi.

İngiliz futbolunda EFL Cup'taki iki ayaklı turlarda sadece uzatma sonunda deplasman golü kuralı uygulanır. İkinci maç sonunda toplamda iki takımın gol sayıları eşitse, deplasman golüne bakılmaksızın maç uzatmaya gider.

English Football League'e yükselme maçları iki ayaklı olmasına rağmen 2000 yılından beri deplasman golü kuralı uygulanmamaktadır. Bu kuralla uzatma dakikalarında atılan gol iki gol olarak sayıldığı için ligi daha aşağıda bitiren takım ikinci ayağı deplasmanda oynayarak avantaj sağlıyordu. Maç uzadığında, iki gol sayılacak bir gol atmak 30 dakikaları daha oluyordu.

Deplasman golü, bazı turnuvalarda grup aşamalarında eşitliği bozmak için de kullanılabilir. Örneğin, UEFA Şampiyonar Ligi ve UEFA Kupası'nda deplasman golü, eşitlik durumunda kullanılacak üçüncü yöntemdir. 2000-01 UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda, Olimpik Lyon, deplasman golü ile Olympiacos önünde grubu ikinci sırada bitirmiştir.

Deplasman golü kuralı, ilk olarak 1965-66 UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Budapest Honvéd ikinci turda Dukla Praha'ı elediğinde uygulandı. Fuar Şehirleri Kupası'nda 1966-67'de, Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda 1967-68'de, ikinci turda 1968-69'da ve sonraki turlarda 1970-71'de kullanılmaya başladı.