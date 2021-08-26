Deplasman golü kalktı mı? Deplasman golü kuralı kalktı mı? Deplasman golü kuralı var mı? Deplasman golü kuralı kaldırıldı mı?

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi maçları play-off heyecanıyla devam ederken vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu Deplasman golü kuralı oldu. Peki, Deplasman golü kalktı mı? Deplasman golü kuralı kalktı mı?

5 Türk takımı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa'da ülkemizi temsil ederken, oynanan play-off maçlarını izleyen vatandaşlar en çok oyun kurallarında yapılan değişiklikler ile ilgili arama yapmakta. Vatandaşlar son dönemde "Deplasman golü kalktı mı? Deplasman golü kuralı kalktı mı?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DEPLASMAN GOLÜ KALKTI MI?

UEFA yaptığı açıklama ile birlikte bu yıl Avrupa Kupalarının tamamında deplasman golü kuralını kaldırdığını duyurdu. Bu haber ile birlikte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde ev sahibi ya da deplasmanda atılan golün sadece toplam skora katkısı bulunmakta.