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Deplasman Avcı'sı

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Deplasman Avcı'sı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında dış sahada kariyerinin en iyi kulüp performansını sürdürdü.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında dış sahada kariyerinin en iyi kulüp performansını sürdürdü.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşı'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor, zirve yarışında yoluna yenilgisiz olarak devam ederken, bordo-mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı ise dış sahada kariyerinin en iyi kulüp performansını sürdürdü. Deneyimli çalıştırıcı, Başakşehir ve Beşiktaş kariyerlerinin ardından geldiği Trabzonspor'da deplasmanda oynadığı maçlarda yenilgi görmedi.

Başakşehir'de 16 maçlık seri

Bordo-mavili kulüple 10 Kasım 2020 tarihinde anlaşan deneyimli teknik adam, hiçbir dış saha maçında yenilgi yaşamadı. Avcı, 2016 yılında görev yaptığı Başakşehir'de 16 maçlık dış saha yenilmezlik serisi yakalamıştı. Söz konusu dönemde 7 galibiyet ve 9 beraberlik elde eden Avcı, bordo-mavili takımla ise 19 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. 11 galibiyet 8 beraberlik elde eden tecrübeli çalıştırıcı Karadeniz ekibini ise deplasmanda 20'nci yenilmezliğine taşıdı. Bordo-mavililer, geçen sezon 8. haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönmüştü. Takımın başında İhsan Gündüz Derelioğlu bulunuyordu. Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından dış sahada yenilmiyor.

Rekor Ahmet Suat Özyazıcı'da

Trabzonspor'da deplasmanda yenilmezlik rekoru ise bordo-mavili kulübe şampiyonluklar yaşatan Ahmet Suat Özyazıcı'da bulunuyor. 20 maçlık serisi bulunan Özyazıcı'nın ardından ikinci sırada yer alan Abdullah Avcı, Kasımpaşa'nın ardından Konyaspor'u karşısında da deplasmanda puan ya da puanlarla dönmesi halinde Özyazıcı'nın rekorunu yakalamış olacak.

Avcı döneminde deplasmanda daha çok puan topladı

Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde deplasmanda daha çok puan topladı. Avcı, döneminde bordo-mavili takım iç sahada oynadığı 18 maçta 37 puan topladı. Dış sahada oynadığı 19 maçta ise 41 puan topladı. - TRABZON

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