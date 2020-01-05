Deny Harmash Çaykur Rizespor'da
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından Denys Harmash ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
05.01.2020 20:35 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:35
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından Denys Harmash ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Sportif Direktör Yılmaz Bal eşliğinde Türkiye'ye gelen Denys Harmash, yeşil mavili ekibin Antalya'daki kamp programına katıldı. 29 Yaşındaki orta saha oyuncusu, 30 kez Ukrayna A Milli takımının formasını giydi.
(İHA)
Kaynak: İHA