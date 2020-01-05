Haberler » Spor » Deny Harmash Çaykur Rizespor'da - Spor

Deny Harmash Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından Denys Harmash ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

05.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:33
Deny Harmash Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden , 'nın takımından Denys Harmash ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.


Sportif Direktör Yılmaz Bal eşliğinde Türkiye'ye gelen Denys Harmash, yeşil mavili ekibin Antalya'daki kamp programına katıldı. 29 Yaşındaki orta saha oyuncusu, 30 kez Ukrayna A Milli takımının formasını giydi. - RİZE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler