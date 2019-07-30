İstanbul Aydın Üniversitesi, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DentAydın) Sağlık Turizmi Yetki Belgesi aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı İAÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DentAydın) Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesinden 100 üzerinden aldığı 97,63 puanı ile Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı.

Bu belgenin sağlık turizmi açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tosun Tosun, dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, sağlık turizminde de üniversitelerin ve sağlık kuruluşlarının katkılarıyla üst sıralara çıkmayı planladığını söyledi.

Tosun, "Sürekli gelişen ve değişen sağlık hizmetlerinin takipçisi olan DentAydın, ağız ve diş sağlığı alanında dünya standartlarında hizmet vermekte. Sağlık Turizm Yetki Belgesi ile bu bir anlamda da tescillenmiş oldu. Hedefimiz hizmet kalitemizi daha da ileri taşıyarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek, diş hekimliği alanında geliştirdiğimiz yeni tedavi metotları ile Avrupa başta olmak üzere dünyanın her bölgesinde sağlık turizmini yaygınlaştırarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

ULUSLARASI STANDARTLARDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ

ABD merkezli kar gütmeyen bir sağlık derecelendirme kuruluşu olan Joint Commission International (JCI) kalite sertifikalı Dentaydın Diş Hastanesi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Dentaydın Diş Hastanesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi dallarında ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunuyor. Toplumun her kesimine SGK anlaşmalı olarak ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan Dentaydın, ayrıca Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gören diş hekimliği öğrencilerinden hizmet alan hastalarından tedavi ücreti talep etmemektedir."

Kaynak: DHA