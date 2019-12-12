Dennis Bergkamp'ın Arsenal'e Vedası

12.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:14

1995-2006 yılları arasında Arsenal'de forma giyen ve sayısız başarı kazanan efsane futbolcu Dennis Bergkamp adına 2006 yılında jübile maçı yapıldı. Arsenal efsaneleri ile Bergkamp'ın ilk kulübü olan Ajax arasında oynanan maçta Ajax öne geçmesine rağmen Arsenal Henry ve Kanu'nun golleriyle Bergkamp'ın unutulmaz vedasında skoru belirledi.