DENMEK, Denizli'nin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir nefes getirdi
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Denizli, Güncel

DENMEK, Denizli'nin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir nefes getirdi

Denizli'nin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir nefes getiren, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nde açılan ücretsiz kurslarda eğitim görüp el emeği göz nuru eserler üreten kadınlar hem sosyalleşip hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

14.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:25
DENMEK, Denizli'nin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir nefes getirdi

Denizli'nin sosyal ve kültürel hayatına yeni bir nefes getiren, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nde açılan ücretsiz kurslarda eğitim görüp el emeği göz nuru eserler üreten kadınlar hem sosyalleşip hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi sayesinde kentin 7 farklı noktasındaki Meslek Edindirme Kurs Merkezleri'nden (DENMEK) biri olan Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz kurslara katılan kursiyerler hem öğreniyor, hem üretiyor. Kursiyerler ürettikleri ürünleri, Sanat Merkezi içerisinde yer alan DENMEK El Sanatları Satış Merkezi'nde satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nde ayrıca pilates, zumba gibi spor kurslarının yanı sıra halk oyunları kursları da veriliyor.


"Geleneksel Türk dikiş işlerini unutmayalım"


Kurslara katılan bir diğer kursiyer Çiğdem Bilir, "Kursa üç aydır geliyorum. Çok memnunum. Büyükşehir Belediyemize bizlere böyle bir ortam sunduğu için çok teşekkür ederim. Bir genç olarak akranlarımı buraya davet ediyorum. Tarihimizi yaşatalım. Geleneksel Türk dikiş işlerini unutmayalım. Bayanlar evde oturmasınlar, buraya gelsinler. Burası çok güzel bir ortam, yeni şeyler öğreniyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.


"Ev hanımları hem üretken olsun hem eve katkıda bulunsunlar"


Kurslar sayesinde hem boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini hem de aile bütçelerine katkı koyduklarını kaydeden kadınlardan Neriman Simitçi, "Öğrenmenin sonu yok, herhalde ömrümüz yettiğince kurslara devam edeceğiz. Bağımlılık yaptı bizde, bir değil, iki değil, üç tane yapmak istiyoruz. Ürünlerimizi kullanırken de büyük keyif alıyoruz. İşte emekliler, ev hanımları hem üretken olsun hem eve katkıda bulunsunlar" dedi.


"Ürünlerimiz kaliteli, maliyeti çok uygun ve kaliteli"


Eğitmenler kurslara çok yoğun ilgi olduğunu, deri tablo yapımı kursunda deri ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü işi yapmaya çalıştıklarını belirten eğitmen Selver Cesur, "Kursiyerlerimizin ürettiği ürünler, hem kalite açısından hem maliyeti açısından piyasaya göre çok daha uygun ve kaliteli. Kursiyerlerimiz kendi el emeği göz nuru eserlerini ortaya koydukça, bizlerde çok mutlu oluyoruz" dedi.


"Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını gösteriyoruz"


Eğitmen Güler Çelik ise açılan kurslarda çok güzel işler yaptıklarını kaydederek "Büyükşehir belediyemizin desteği ile burada açtığımız kurslarla haftada üç gün geleneksel nakış kursları veriyoruz, haftanın iki günü de ıslak keçe, iğneleme, keçe teknikleri eğitimi veriyorum. Kurslarımıza ilgi çok güzel. Buraya gelen insanlar çok mutlu oluyor. Kurslarımızda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını gösteriyoruz. Bunları yeniden gündeme taşıyoruz. Öğrencilerimiz de biz de mutluyuz. Hanımlar, beyler evde oturmasın. Sergiler açıyoruz. Kursiyerlerimiz yaptıkları ürünleri satıp kendilerine gelir sağlıyorlar" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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