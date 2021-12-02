Sık sık kullanılan adalet terimleri arasında yer alan denkleştirici adalet hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, denkleştirici adalet nedir? Denkleştirici adalet ne demek?

DENKLEŞTİRİCİ ADALET NEDİR?

1-Denkleştirici Adalet Özellikle bireyler arası eşya, mal ve hizmetlerin değiş tokuşunda uygulanır. Mal ve ediminin değerce eşitliğini ifade eder. Eşitliğin bu biçimi herkese eşit olanın verilmesi formülünün uygulanması demektir. Bu tür adaletde veren ve alan eşit olmalı, taraflardan biri diğerine üstünlük kurmamalıdır. Aksi halde başkasına ait bir şeye sahip olunur ve bu yüzden bozulan dengeyi sağlamak için tazminat ödenmesi, suçla ceza arasındaki denge hep denkleştirici adalet gereğidir.(Öktem,Türkbağ,2009,69

Kaynak : Veli BALOĞLU

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet