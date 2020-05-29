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Denizyoluyla taşınacak konteyner tren Tekirdağ'da

Marmaray'dan geçerek Tekirdağ'a gelen konteyner trenin yükü buradan gemiye alınarak dünyanın dört bir köşesine gidebilecek.

Denizyoluyla taşınacak konteyner tren Tekirdağ'da
29.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:48

Marmaray'dan geçerek Tekirdağ'a gelen konteyner trenin yükü buradan gemiye alınarak dünyanın dört bir köşesine gidebilecek. Treni karşılayan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Burada ilk defa bir tren katarı görüyoruz. Bunun ilk defa olmasının özelliği de ilk defa konteynerlerle yük taşınıyor" dedi.

Marmaray'dan yük vagonları geçişlerinin başlamasıyla Anadolu üretimi için dünyaya bir kapı daha açılmış oldu. Artık yükler demiryolu ile Tekirdağ Asyaport üzerinden dünyanın her noktasına ulaşıyor. Ankara Kahramankazan'da bulunan bir fabrikadan vagonlara yüklenen 72 adet soda külü yüklü konteyner, Marmaray'ı kullanarak demiryolu ile Tekirdağ Tren İstasyonu'na getirildi. Tekirdağ'a gelen konteyner yüklü tren istasyonda büyük bir coşkuyla karşılandı. Trenin konteyner yükleri buradan gemiye alındıktan sonra denizyoluyla Güney Afrika Cumhuriyeti Durban Limanı'na ulaştırılacak. Yüklerin 30 günde varış noktasına ulaştırılması planlanıyor.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Burada ilk defa bir tren katarı görüyoruz. Bunun ilk defa olmasının özelliği de ilk defa konteynerlerle yük taşınıyor. Buradaki konteynerler gemilere yüklenmek suretiyle dünyanın 4 bir tarafında artık ulaştırılabilecek. Aslında Tekirdağ'a gelen ilk trenimiz bu. Daha önceki Çorlu'ya gelmişti. Çorlu'daki Avrupa Serbest Bölgesinde bir firmanın üretim yapmak için kendisine gerekli olan malzemeler temin edilmişti. Bundan sonra bu trenleri, bu katarları daha çok göreceğiz. Bu katarların demiryolu ile taşınmasının pek çok da faydası var. Burada her görmüş olduğunuz bir konteyner bir tıra yükleniyordu. Eğer demiryolu ile bunu taşımasa, denizyolu ile bunu taşımazsa bir düşünün ki karayollarımızın hali nice olurdu. Bir o kadar tır, bir o kadar insan gücü, bir o kadar belki zahmet hepsi bir araya gelecekti ve çevre kirliliğini de bunun içinde hesap etmemiz gerekir diye düşünüyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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