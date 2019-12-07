Denizsiz kentleri birleştiren baraj gölünde "boğaz" keyfi

07.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:50

HÜSEYİN YILDIZ - Tunceli ile Elazığ arasında bulunan Keban Baraj Gölü'nde hizmet veren ve misafirlerine martıları simitle besleme imkanı sunan feribotlar, yolcularına İstanbul Boğazı'nı aratmayan keyifli dakikalar yaşatıyor.

Pertek ilçesinden geçen Murat Nehri üzerinde 1965'te yapımına başlanan ve 1974'te su tutma işlemine başlayarak Tunceli ile Elazığ arasında sınır oluşturan Keban Baraj Gölü, çevresindeki doğal güzellikleri, denizleri aratmayan görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Üzerinde 35 yıldır hizmet veren, hem yolcu hem de araç taşıyan feribotlar, iki kent arasında yolcu otobüsleri ile yaklaşık 3 saat süren yolculuk süresini de yarım saate indiriyor.

Biri Pertek Belediyesine, ikisi de işletmecilere ait olmak üzere 3 feribotun 15'er dakikalık arayla iki kent arasında sefer yaptığı baraj gölündeki feribotlar, özellikle yolculuk süresini kısaltması nedeniyle vatandaşlardan rağbet görüyor.

Her gün yüzlerce yolcu taşıyan feribotlar ile yolculuk yapanlar, yarım saatlik seyahatte Pertek Kalesi ile doğayı görüp keyifli dakikalar yaşama fırsatı yakalıyor.

Hem ulaşım süresini kısaltan hem de denizi bulunmayan bu illerde yaşayanlarla ziyarete gelenlere "deniz havası" aldıran baraj gölü ve feribotlar, yolcularına İstanbul Boğazı'nın iki yakası arasında sefer yapan feribotlar ile arabalı vapurları anımsatıyor.

Yolcuların, feribotları takip eden martıları ekmek ve simitle beslemesi, İstanbul Boğazı'ndaki görüntüleri aratmıyor.

Feribotla ulaşım yapan Munzur Üniversitesi öğrencisi Kudret Erkenek, feribotların Pertek ilçesine ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

Denize kıyısı olan ve feribotlarla ulaşım yapılan büyük şehirleri aratmayan Pertek ilçesini çok beğendiğini ifade eden Erkenek, feribota her bindiğinde keyifli anlar yaşadığını belirtti.

Otobüsle 3 saatte gidilen yol, feribotla yarım saatte katediliyor

Erkenek, feribotla ulaşımın insanı rahatlattığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Otobüsle 3 saatte gittiğimiz yolu, feribotla yarım saatte katediyoruz. Bu durum özellikle öğrenciler için çok güzel. Feribotla yolculuğun hem manzarası hem ulaşımı çok güzel, bir yandan manzara diğer taraftan martılar çok güzel. Otobüse sıkışıp kalmak yerine böyle bir manzaraya karşı yolculuk yapıyoruz, bundan daha güzel bir şey yok. Bu taşımacılığın daha çok geliştirilmesini de istiyoruz, inşallah geliştirilir."

Munzur Üniversitesi öğrencisi Zeynep Özbey de Pertek ilçesinin doğasıyla, deniz görünümlü baraj gölüyle güzel manzaraya sahip olduğunu söyledi.

Özbey, feribotların, ulaşımı kolaylaştırdığını anlatarak, "Doğayla iç içe olmak ve özellikle feribotun havasını tatmak çok güzel. Burası gerçekten mükemmel. Yöreyi tanımak için feribotu tercih ettik, burada olmaktan ve özellikle insanlarından memnunuz. Burayı öğrencilere tavsiye ediyorum." dedi.

Feribotla yolculuk sırasında martılara simit attığını dile getiren Özbey, "Burası zaten doğayla iç içe, doğaseverler için en ideal alanlardan biri burası. Ben bu nedenle Tunceli'ye gelenlere feribotla ulaşım yapmalarını tavsiye ediyorum. Feribotla bir kaç defa daha ulaşım yapmıştık ve beğendiğimiz için kullanmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA