HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Denizlisporlu Sedat Şahintürk: "Sergen hoca bize güvenmeli"

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'da kiralık forma giyen futbolcusu Sedat Şahintürk, teknik direktör Sergen Yalçın'dan genç futbolculara güvenmesini istedi.

Denizlisporlu Sedat Şahintürk:
19.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:14

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'da kiralık forma giyen futbolcusu Sedat Şahintürk, teknik direktör Sergen Yalçın'dan genç futbolculara güvenmesini istedi.

Siyah-beyazlıların kendisinde çok ayrı bir yeri olduğunu belirten genç futbolcu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Futbola Beşiktaş altyapısında başladığını ve orada A Takım'a yükselerek profesyonel olduğunu hatırlatan Sedat, "Sergen hoca Beşiktaş'ın öz kaynağından yetişmiş, Beşiktaş'ın efsaneleşmiş bir ismi. Biz de onu örnek alıyoruz. Biz de öz kaynaktan yetişip Sergen hocamızın yolundan ilerleyip, Beşiktaşımıza faydalı işler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki başarılı oyuncu, 3 sezondur kiralık olarak başka takımlarda oynadığını ve önemli tecrübeler kazandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sergen hocanın Beşiktaş'a gelmesi bizim için (genç oyuncular) büyük bir şans. Kendisi gençlere önem veren bir isim. Sergen hoca bize güvenmeli. Kulüplerimizin maddi durumları ortada. Kulüplerimiz artık yerli oyunculara ve altyapıya yönelmiş durumda. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ben de fırsat verilmesi durumunda takımıma (Beşiktaş) faydalı olmak adına elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü veriyorum. Kiralık giden diğer arkadaşlarım ve altyapıdan çıkan kardeşlerimle takıma faydalı olacağımızı düşünüyorum."

"Beşiktaş forması altında kalmak istiyorum"

Sedat, kiralık olarak forma giydiği Yukatel Denizlispor'da çok mutlu olduğunu ifade etti.

Denizli'den önce 2 sezon TFF 1. Lig'de boy gösterdiğini ve iyi bir performans sergilediğine inandığını aktaran Sedat, "Beşiktaş benim altyapısında yetiştiğim, A Takım'a yükselerek profesyonel olduğum ve ilk profesyonel maçıma çıktığım takım. Benim için çok önemli bir yeri var. Beşiktaş sayesinde buralara geldim. 3 senedir kiralık olarak takımdan ayrılıyorum. Şimdiki en büyük hedefim oraya en güçlü şekilde dönebilmek. Bu sezon da Süper Lig'de şans buldum. İnşallah seneye Beşiktaş forması altında kalmak istiyorum." diye konuştu.

"Beşiktaş taraftarı Türkiye'nin en büyüğü"

Başarılı kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük taraftar grubuna sahip olduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı taraftarların önünde top oynamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Sedat, "Beşiktaş taraftarı Türkiye'nin en büyük taraftarlarından biri. Bence Türkiye'nin en büyüğü. Onların önünde oynamak inanılmaz bir duygu, tüyleri diken diken ediyor. Onun hayali bir başka. Onun hayaliyle biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah tekrar o formayı o taraftarların önünde giymek nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Altyapı oyuncularına değer verilmeli"

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sedat, kulüplerine ekonomik açıdan düzelmeleri adına altyapıya yönelmeleri gerektiğini vurguladı.

Kulüplerin maddi olarak kötü durumda olduğunu hatırlatan genç oyuncu, şöyle konuştu:

"Yabancı oyunculara verilen paraların çoğu boşa gidiyor. Elde sportif bir başarımız da yok. Baktığınız zaman kulüplerimiz ciddi manada borç batağında. Bunun en önemli çıkış yolu altyapımız. Biraz da teknik direktörlerimiz ve yöneticilerimizin destekte bulunması gerekiyor. Altyapı oyuncularına değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Değer verildiğinde de bizler elimizden geleni yapıp, çalışıp o formanın hakkını vereceğimize kesinlikle inanıyorum."

Denizlispor'un hedefi ligde kalıcı olmak

Koronavirüs sürecine de değinen Sedat, pandemi döneminde en çok ailesini özlediğini ifade etti.

Futbola yeniden başladıktan sonra sadece ailesine özlem duyduğunu ifade eden Sedat, "Ailemi çok özledim. Uzun süredir yanlarına gidemiyorum. Sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası geçiş yasağı derken 2-3 aydır ailemi göremiyorum. Şu anki özlemim bir tek ailem diyebilirim." şeklinde görüş belirtti.

Denizlispor'un hedefinin ligde kalıcı olmak şeklinde niteleyen genç futbolcu, şunları kaydetti:

"Takımımız şu anda hedeflediğimiz yerde. Bu sezon ligde kaldığımız sürece bence başarılı olacağız. Tabii ki eksikliklerimiz var ama takım Süper Lig'de kalıcı olduğu taktirde bu eksiklikleri de gidereceğini düşünüyorum. Bülent hoca herkesle iletişimi iyi olan bir hoca. Sağ olsun herkesle ilgileniyor. Takıma geldi ve olumlu bir etki yaptı. Şu anda yaptığımız antrenmanlarla fiziksel açığımızı en iyi şekilde kapatarak sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

Evde kaldıkları süreçte kendi imkanlarıyla kondisyonlarını korumaya gayret gösterdiklerini anlatan genç futbolcu, takımların pandemi sürecinden piskolojik olarak kötü etkilendiğini belirtti.

Sedat, Süper Lig'de kanat oyuncusu olarak Edin Visca'yı, orta saha olarak ise Jose Sosa'yı beğendiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi Spor
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı Spor
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı Spor
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım Spor
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Spor
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Spor
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Mustafa Varank Berat Albayrak Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Sinan Özen Hazal Kaya Cem Yılmaz Burcu Esmersoy
Spor Neymar Metin Oktay Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Denizlisporlu Sedat Şahintürk: "Sergen hoca bize güvenmeli" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 11:14:18. #1.15#
title