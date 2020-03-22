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Hugo Rodallega Martinez, Denizlispor, Spor

Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor

Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tişörtle çalışıyor Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega'nın, lige verilen arada üzerindeki Türk bayraklı tişörtle çalışmaya...

22.03.2020 19:31 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:33
Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor

Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tişörtle çalışıyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega'nın, lige verilen arada üzerindeki Türk bayraklı tişörtle çalışmaya devam etmesi büyük beğeni topladı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında lige verilen arada evinde bireysel antrenmanlara evinde devam eden yeşil-siyahlı takımın golcüsü Hugo Rodallega, çocukları ile yaptığı antrenman çalışmalarını sosyal medyadan paylaştı.

Rodallega'nın evinin bahçesinde gerçekleştirdiği antrenmanda üzerinde bulunan Türk bayraklı tişört ile çalışması, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı

Öte yandan Yukatel Denizlispor'da coronavirüs tedbirleri kapsamında takıma verilen iznin perşembe günü sona ereceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız 26 Mart Perşembe günü saat 16.00'da toplanarak çalışmalara başlayacaktır." ifadelerine yer verilirken, antrenmanların taraftar ve basına kapalı olarak gerçekleştirileceği öğrenildi.

Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor

Kaynak: AA

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Denizlisporlu Rodallega lige verilen arada Türk bayraklı tsörtle çalışıyor

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