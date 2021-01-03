Denizlisporlu Rodallega, geçen sezon attığı gol sayısını geçti
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Denizlisporlu Rodallega, geçen sezon attığı gol sayısını geçti

03.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:29
Denizlisporlu Rodallega, geçen sezon attığı gol sayısını geçti

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un ilk golünü atan Hugo Rodallega, 7 gole ulaşarak, geçen sezonki 6 gollük performansını şimdiden geride bıraktı.

Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor'un ilk golünü atan Hugo Rodallega, 7 gole ulaşarak, geçen sezonki 6 gollük performansını şimdiden geride bıraktı.

Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle puanını 13'e çıkaran yeşil-siyahlı ekip, averajla 19. sırada yer alıyor. Ligde 16 gol atıp kalesinde 26 gol gören Ege temsilcisinde dün takımının ilk golünü kaydeden Hugo Rodallega, gol sayısını 7'ye çıkardı.

Yeşil-siyahlı ekipte geçen sezon 6 gol kaydeden Kolombiyalı forvet, henüz 16. haftada geçen sezonki performansını geride bıraktı.

Bu sezon Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ise 2 gole imza atan golcü futbolcu, Süper Lig kariyerinde 168 maçta 62 gol kaydetti.

Rodallega, 2015-2016 sezonunda Akhisarspor formasıyla 19 gole ulaştığı Süper Lig'de, 2016-2017'de Akhisarspor ve Trabzonspor'da 10 gol bulduktan sonra bordo-mavili ekiple 2017-2018'de 5 ve 2018-2019'da ise 15 gol atmıştı.

Denizlispor'un rakibi Hes Kablo Kayserispor

Denizlispor, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekipte dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Radoslaw Murawski, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Hugo Rodallega, Muris Mesanovic, Mustafa Yumlu ve Zakarya Bergdich ise ceza sınırında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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