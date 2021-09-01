Denizlisporlu futbolcular laktat testinden geçti
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Denizlisporlu futbolcular laktat testinden geçti

Denizlisporlu futbolcular laktat testinden geçti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da futbolculara laktat testi uygulandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da futbolculara laktat testi uygulandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre özel bir sağlık kuruluşunun uzman ekipleri tarafından uygulanan laktat testi yaklaşık 2 saat sürdü.

Futbolcuların aerobik ve dayanıklılık güçlerinin ölçüldüğü testlerin sonuçları raporlar halinde hazırlanarak teknik ekibe sunuldu.

Oyunculara, test sonuçlarına göre antrenman programları uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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