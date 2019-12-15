Denizlisporlu futbolcu Barrow, baba oldu

15.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:34

Yukatel Denizlispor'un 27 yaşındaki Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow, baba oldu.

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Barrow'un eşi Saffie, İngiltere'de bir hastanede erkek çocuk dünyaya getirdi.

Bebeğe "Gabriel" adının verildiği aktarılan açıklamada, "Futbolcumuz Modou Barrow ve eşini tebrik eder, Gabriel'e sağlıklı, uzun ömürler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA