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Denizlisporlu futbolcu Barrow, baba oldu

Yukatel Denizlispor'un 27 yaşındaki Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow, baba oldu.

15.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:34
Denizlisporlu futbolcu Barrow, baba oldu

Yukatel 'un 27 yaşındaki Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow, baba oldu.

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Barrow'un eşi Saffie, 'de bir hastanede erkek çocuk dünyaya getirdi.

Bebeğe "Gabriel" adının verildiği aktarılan açıklamada, "Futbolcumuz Modou Barrow ve eşini tebrik eder, Gabriel'e sağlıklı, uzun ömürler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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