Denizlispor zorlu virajda
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Denizlispor zorlu virajda

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor
Denizlispor zorlu virajda

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Yukatel Denizlispor, milli ara sonrası bu hafta Fenerbahçe ile kritik öneme sahip bir maça çıkacak.

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Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Yukatel Denizlispor, milli ara sonrası bu hafta Fenerbahçe ile kritik öneme sahip bir maça çıkacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı son 7 maçta galip gelemeyen Denizlispor, 5 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ile karşılaşacak. Süper Lig'in son sırasında yer alan yeşil-siyahlılar, son olarak deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etmişti. Ege ekibi, bu karşılaşmadan sonra çıktığı maçlarda 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı.

Fenerbahçe maçıyla birlikte çıkış yakalamak isteyen Denizlispor, pazar gününe kadar Denizli'de hazırlıklarını sürdürecek. Yeşil-siyahlılarda tedavisi süren Tunuslu sol bek Ayman Ben Mohamed ve Özgür Çek'in bu karşılaşmada da forma giyemeyeceği belirtildi. Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, her maçın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Süper Lig'de önümüzde 11 final niteliğinde maç var. Fenerbahçe ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Oyuncularımıza güvenimiz tam. Sahada iyi bir oyun sergileyip şehrimize sevinçli dönmek istiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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