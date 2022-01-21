Denizlispor zor deplasmanda

MANİSA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ikinci yarısına Bandırmaspor deplasmanındaki 3-0 geriden gelip 4-3'lük inanılmaz galibiyetle başladıktan sonra evinde Manisa Futbol Kulübü'ne tek golle yenilen Altaş Denizlispor, yarın Ankargücü deplasmanına çıkacak. Eryaman Stadı'nda başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Denizlispor ligde 19 puanla düşme hattında yer alırken, Ankaragücü ise 42 puanla zirveyi paylaşıyor. Sakatlıkları devam eden Ismail Aissati ve Hakan Çinemre ile ülkesinin milli takım kadrosunda bulunan Kevın Mayi'nin forma giyemeyeceği Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, rakip ayırt etmeksizin seri galibiyet almaya başlamaları gerektiğini söyledi.

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