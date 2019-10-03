Denizlispor zinciri kırmak istiyor

03.10.2019 12:32

SÜPER Lig'de sezona üst üste 2 galibiyetle başladıktan sonra son 4 maçtır 3 puana hasret kalan Yukatel Denizlispor, yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında zinciri kırmaya çalışacak.

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Bülent Birincioğlu yönetecek. Yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Ligde Denizlispor, ilk 6 haftayı 8 puanla 9'uncu sırada geçerken 7 puan alan Malatyaspor ise 13. sırada yer alıyor. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, gol atamama sıkıntısına son verip kazanarak yeniden yükselişe geçmek istediklerini söyledi.

OĞUZ: PUAN YA DA PUANLAR ALACAĞIZ

Denizlispor'un tecrübeli defans oyuncusu Oğuz Yılmaz, Yeni Malatyaspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini belirtti. Takım olarak, oynadıkları maçlarda iyi bir performans sergilediklerini, son karşılaşmalarda gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Oğuz, "Deplasmanda daha iyi oynayan bir ekip gibi gözüküyoruz. Deplasmanda Malatyaspor gibi baskılı oynayan bir takımla karşılaşacağız. Güzel bir karşılaşma olacağına inanıyorum. Biz de bu karşılaşmada iddialıyız. Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Bu da sahaya yansıyor. Yediğimiz 3 golün 2'si ceza sahası dışından. Bu bir defans oyuncusu için de gurur verici" dedi.

ESTUPİNAN: GOL YOLLARINDAKİ SORUN ÇÖZÜLEBİLİR

Yeşil-siyahlıların Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan da son haftalarda yaşadıkları gol sıkıntısının çözüleceğini söyledi. Estupinan, "Kasımpaşa maçını kaybettiğimiz bir 3 puan olarak görüyoruz. Çünkü birçok fırsattan yararlanamadık. Bir türlü gol atamadık. Gol atamayınca da maçı kaybettik. Önümüzdeki maçlarda bu kaybettiğimiz 3 puanı telafi edeceğiz. Gol yollarında yaşadığımız sorunu çözebiliriz. Atamadığımız için bunlar konuşuluyor. Futbol böyledir, atamadığınızda hatalar konuşulur. Bu hatalarımızı, eksiklerimizi telafi etmek için her hafta çok iyi çalışıyoruz. Malatyaspor karşısında kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

DENİZLİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Rodallega

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Oğuz Yılmaz ile röportaj

Estupinan ile röportaj

Kaynak: DHA