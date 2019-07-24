Denizlispor, Zeki Yavru'yu transfer etti

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, son olarak Akhisarspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Zeki Yavru'yu 1 yıllığına renklerine bağladı.

Denizlispor, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-siyahlı ekip, 27 yaşındaki futbolcu Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat katılımı ile imzalar atıldı. Zeki daha sonra yeşil-siyahlı forma ile poz verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA