Denizlispor yönetimi Yücel İldiz'i çiçeklerle uğurladı

09.10.2019 13:53

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, kulüple yolları ayrılan Teknik Direktör Yücel İldiz'i çiçeklerle uğurladı.



Başkan Çetin ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla, kulüple dün yolları ayrılan Teknik Direktör Yücel İldiz'i Denizli'den ayrılmadan önce ziyaret ederek yolcu etti. Yöneticiler, İldiz'e takıma katkılarından ötürü teşekkür etti.



Takımdan ayrılan İldiz ise camia ve Denizli halkına teşekkür ederek, "Yaklaşık 1.5 sezondur birlikte olduğum bu değerli camia ve Denizli halkının kendime ve ekibime gösterdikleri ilgi ve alakaları için çok teşekkür ediyor, bu süre zarfında şahsımın ve ekibimin de aynı duygular içerisinde Denizlispor'a ve camiaya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını belirtmek istiyorum. Göreve başladığımız gün Denizlispor'un bir alt ligdeki durumu ile ayrıldığımız gün itibariyle Denizlispor'un Süper Lig'deki puanı ve durumu ortadadır. Bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen tüm camia ve taraftarlarımıza şahsım ve ekibim adına teşekkür eder, alnımız açık ve başımız dik olarak bu güzel şehirden ayrıldığımızı bilmenizi isterim. Tüm camia, tüm taraftarlarımız ve Denizli'de edindiğimiz tüm can dostlarımıza tekrardan teşekkür eder, Denizlispor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA