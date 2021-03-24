Denizlispor yine karışık
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Denizlispor yine karışık

24.03.2021 13:20 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:23
Denizlispor yine karışık

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir beraberliğiyle düşme hattında yeniden son sıraya gerileyen Yukatel Denizlispor'da kulüpteki mali sıkıntı yüzünden sular durulmuyor.

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir beraberliğiyle düşme hattında yeniden son sıraya gerileyen Yukatel Denizlispor'da kulüpteki mali sıkıntı yüzünden sular durulmuyor. İlk yarıda aynı sorunlar nedeniyle Aissati, Subotic, Bergdich, Varela gibi yabancı futbolcularını kaybeden Denizli'de, Başakşehir maçı öncesinde Lopes, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini feshederken, takımın en golcüsü Rodallega da tesiste tartışma çıkardı. 

Sezonun ilk yarısında takımın 1 numaralı file bekçisi olmasına rağmen ikinci yarıda hiç forma giymeyen kaleci Pantilimon'un ücretini almadan maça çıkmamakta direttiği belirtilirken, Cenk'in de güçlükle maça çıkmaya ikna edildiği iddia edildi. Takımın 6 Mart'taki Yeni Malatyaspor galibiyetinin primlerini halen alamadığı, 5 Nisan'da deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi bu nedenle yeni bir krizin patlak verme ihtimalinin kapıda olduğu öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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