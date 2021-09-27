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Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından - Serhat Gülpınar

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor
Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından - Serhat Gülpınar

TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 3-2 yenilen Denizlispor'un teknik direktörü Serhat Gülpınar, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 3-2 yenilen Denizlispor'un teknik direktörü Serhat Gülpınar, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Gülpınar, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün iyi bir oyun çıkartmadıklarını ve yenildiklerini söyledi.

Maçta ilk golü bulan taraf olmalarına karşın 3-2 yenildiklerini aktaran Gülpınar, "Hakikaten çok üzüldük. Arkadaşlarımız inanılmaz efor sarf ettiler. Bazen bu tip şeyler olabiliyor. Sezon başından bu yana herkes kadar hazır olmadığımızı söylüyorum. Buna rağmen yarışıyoruz ve güçlü rakiplerle oynuyoruz." dedi.

Gülpınar, bugünkü rakiplerinin ligin güçlü takımlarından olduğunu belirterek, "Oyunda başa baş, hatta daha iyi oynadığımız bölümler oldu. Ama iki tane bireysel hatayla maalesef maçı verdik. Önemli olan oyunumuzu ve takımın fiziksel kapasitesini yukarı çekebilmekti. Bugün o sinyalleri çok net gördük. İnşallah 2 hafta sonra bu takım çok daha iyi olacak ve gerçek Denizlispor o zaman ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama bugün üzüldük. En kötü 1 puanı hak etmiştik. Oyuncularımın canları sağ olsun." diye konuştu.

Yılmadan çalışmaya devam edeceklerini anlatan Gülpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah bunların meyvelerini önümüzdeki haftalarda alacağız. Maçta verilen hatalı kararlar var. Canımız yanıyor. İnşallah rakibi de hakemi de yenip üst sıralara gideceğimizi düşünüyorum. Milli maç arasından sonra yüzde yüz olmasa bile iyi bir seviyede olacağız. Takım 2-3 hafta sonra bir aksilik olmazsa istediğimiz seviyeye gelecektir. Seyircinin bize biraz zaman vermesi gerekiyor."

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri
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Haber: Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından - Serhat Gülpınar - Haberler Spor
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