Denizlispor yenilgiyi unuttu

06.09.2019 11:27

SÜPER Lig'de ilk 3 haftada Galatasaray ve Antalyaspor'u 2-0 yenip Göztepe ile golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor adeta mağlubiyeti unuttu. Geçen sezon şampiyon olduğu 1. Lig'de son 11 maçı kaybetmeyen yeşil-siyahlılar başarılı performansını 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de de sürdürdü. Son olarak 24 Şubat 2019'da evinde Osmanlıspor'a boyun eğen Denizlispor, 14 resmi maçta 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Milli aranın ardından evinde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Ege ekibinde Başkan Ali Çetin, yenilmezlik unvanlarını korumak istediklerini söyledi.

BAŞKAN ÇETİN ÇOK MUTLU

Kentte oluşan sinerji ve birlikteliğin başarıyı getirdiğini anlatan Çetin, "Geçen sene yönetim, futbolcu ve teknik heyet adeta aile gibi oldu. Taraftarımız da bu ailenin en önemli parçası durumunda. Bu sene de aynı samimiyet ve inançla yola devam ediyoruz. Takım eğer böyle giderse belki de bir rekora imza atabiliriz. Her şeyin yanı sıra mütevazi bir kulüp olmamız da bu başarıya bir etken oldu. Her kulüp bu unvanını sürdürmek ister ama bunun da bir sonu olacak. Her takım gibi biz de mağlup olacağız. Biz elimizden gelenin fazlasını yapıp çizgimizi bozmamaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA