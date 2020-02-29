Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

29.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:57

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı.



Denizlispor, yarın oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün Denizli Atatürk Stadyumu'nda yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas antrenmanı ve taktik çalışmayla sona eren idmanda tedavileri devam eden Tiago Lopes, Kibong Mbamba ve Zakarya Bergdich fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA