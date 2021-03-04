Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor, bu hafta sonu oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Yukatel Denizlispor, bu hafta sonu oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Denizlispor, 6 Mart 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Dinamik ısınma hareketleri ile başlayan idman, taktiksel oyunlar ile devam etti. Antrenman tam sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

"Üç oyuncunun durumu maç günü netlik kazanacak"

Yukatel Denizlispor Medya Sorumlusu Mehmet Han Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Sakatlıkları sona eren Mustafa Yumlu, Recep Niyaz ve Veton Tusha takımla birlikte antrenmanlara başladı. Bu üç oyuncunun Yeni Malatyaspor maçında forma giyip, giyemeyeceği ise maç günü netlik kazanacak. Karşılaşma öncesinde korona virüs testinden geçen kulübümüzde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı