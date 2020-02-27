Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

27.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:54

Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.



Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde sürdürdü. Tedavileri devam eden Tiago Lopes ve Zakarya bergdich takımdan ayrı çalışmalara devam ederken, Kibong Mbamba antrenmana katılmadı.



Bir lisenin öğrencileri ise takımı antrenmanı ziyaret ederek takıma tatlı ikram etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA