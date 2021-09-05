Denizlispor yeni başlangıç yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor yeni başlangıç yapacak

Denizlispor yeni başlangıç yapacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezonki kadrosu dağıldıktan sonra gençleriyle hazırlandığı ligin ilk 3 maçını kaybeden Denizlispor, milli aradan sonra sezona yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezonki kadrosu dağıldıktan sonra gençleriyle hazırlandığı ligin ilk 3 maçını kaybeden Denizlispor, milli aradan sonra sezona yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Transfer yasağını ligin ilk haftasının ardından kaldırıp 2 hafta içinde 16 önemli takviye yapan Denizlispor, milli arayı Afyonkarahisar'da kamp yaparak değerlendirdi. Yaz döneminde birlikte çalışamayan takım, kampta yenilerle tam kadro antrenman yaparken ilk hafta Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından kulüpte göreve başlayan teknik direktör Serhat Gülpınar da futbolcularıyla kafasındaki sistemi etüd etme imkanı buldu. Denizlispor, ara dönüşü sahne alacak Muğdat Çelik, Ömer Şişmanoğlu, Onazi, Aissati, Mustafa Çeçenoğlu, Hakan Çinemre, Darri, İlhen Depe, Leo Schwechlen gibi yeni yıldızlarıyla iddialı bir ekip olmayı hedefliyor. Yeşil-siyahlı ekip, ligde 11 Eylül Cumartesi günü Eyüpspor deplasmanına çıkacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2021 sezonu 8. ayağında Fransa'da ilk yarışta birinci oldu.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2021 sezonu 8. ayağında Fransa'da ilk yarışta birinci oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Diego Marcao Max Meyer Burak Elmas Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Denizlispor yeni başlangıç yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 13:32:49. #1.15#

title