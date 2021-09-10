Denizlispor yeni başlangıç için sahada
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Denizlispor yeni başlangıç için sahada

Denizlispor yeni başlangıç için sahada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de genç futbolcularla hazırlanmak zorunda kaldığı sezonun ilk 3 maçını kaybederek dibe demir atan Denizlispor, transfer yasağını kaldırıp kadrosuna kattığı 19 futbolcuyla milli ara sonrası ilk sınavda yarın Eyüpspor'a konuk olacak.

TFF 1'inci Lig'de genç futbolcularla hazırlanmak zorunda kaldığı sezonun ilk 3 maçını kaybederek dibe demir atan Denizlispor, transfer yasağını kaldırıp kadrosuna kattığı 19 futbolcuyla milli ara sonrası ilk sınavda yarın Eyüpspor'a konuk olacak. Eyüp Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sezona milli maçlar için verilen arada Afyon'da kamp yaparak yenilerin antrenman eksiklerini tamamlamaya çalışan Denizlispor'da kadroya katılan isimlerden Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, Muğdat Çelik, Aissati ile İlhan Depe gibi isimler şans bulmaları halinde ilk kez forma giyecek.

Transfer döneminin son haftasında Samsunspor'dan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli ön libero Brice Dja Djedje, Çanka FK'dan 22 yaşındaki sol kanat Bekir Turaç Beke ve Ümraniyespor'dan 28 yaşındaki Gabonlu golcü Kevin Mayi'yi alan Denizlispor, Kadir Kurt'u Fethiyespor'a, Ali Eren Yalçın'ı Niğde Anadolu'ya, Emirhan Kaşçıoğlu'nu ise Başkent Gözgözler Akademi'ye uğurlamıştı. Denizlispor'un dümeninde çıktığı ilk 2 maçtan puan çıkaramayan teknik direktör Serhat Gülpınar, ligin kendileri için yeni başladığını söyledi. Bu maç öncesi oynadığı ilk 3 maçı kazanan Eyüpspor, zirvede yer alıyor. Yeşil siyahlı kulübün karşılaşma öncesi Futbol Federasyonu'ndan Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenilemeye de hak kazandığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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