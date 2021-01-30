Denizlispor, yarın Göztepe'yi konuk edecek
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Denizlispor, yarın Göztepe'yi konuk edecek

30.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:00
Denizlispor, yarın Göztepe'yi konuk edecek

Süper Lig'de yoluna teknik direktör Hakan Kutlu ile devam etme kararı alan Yukatel Denizlispor, 22. hafta mücadelesinde yarın Göztepe'yi ağırlayacak.

Süper Lig'de yoluna teknik direktör Hakan Kutlu ile devam etme kararı alan Yukatel Denizlispor, 22. hafta mücadelesinde yarın Göztepe'yi ağırlayacak.

Ligin ilk yarısında 20 maçta topladığı 14 puanla 21. ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, ikinci devrenin ilk maçında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Denizlispor 7 müsabakadır kazanamıyor

Ligde 14. haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra 7 maçta galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu periyotta 2 beraberlik ve 3'ü üst üste olmak üzere 5 yenilgi yaşadı.

Hakan Kutlu ile ilk maç

Bu sezon Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak'ın ardından dün takımın başına Hakan Kutlu'yu getiren yeşil-siyahlı ekip, Kutlu yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Denizlispor'un Süper Lig'e veda ettiği 2009-2010 sezonunun son 24 haftasında takımı çalıştıran Hakan Kutlu, Denizlispor ile son maçına 15 Mayıs 2010'da Denizli Atatürk Stadında Gaziantepspor karşısında çıkmış, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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