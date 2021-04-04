Denizlispor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

Süper Lig'de 32. haftaya 25 puanla son sırada giren Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 32. haftaya 25 puanla son sırada giren Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçı yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Hafta öncesinde düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde 25 puanla son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, gol atamadığı son 2 karşılaşmada 1 puan alabildi.

Dış sahada 7 müsabakadır kazanamayan ve son 4 deplasman maçında gol kaydedemeyen yeşil-siyahlı ekip, dış sahada MKE Ankaragücü ile deplasmanda en az puan toplayan ekip konumunda bulunuyor.

Denizli temsilcisinde Özer Özdemir yarın forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz