Denizlispor yarın Antalyaspor'u ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizlispor yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

06.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:18
Denizlispor yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 24. hafta mücadelesinde yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 24. hafta mücadelesinde yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Teknik direktör değişikliğine gittikten sonra Hakan Kutlu yönetiminde Göztepe'yi 2-1 mağlup eden, geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor 24. haftaya 17 puanla son sırada girdi.

Ligde son 7 maçta mağlubiyeti bulunmayan ve bu müsabakalarda sahadan 3 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Fraport TAV Antalyaspor, 24. hafta öncesinde 30 puanla 9. sırada yer alıyor. Antalya ekibinde kırmızı kart cezalısı Veysel Sarı ile sarı kart cezalısı Nando, yarın forma giyemeyecek.

Antalyaspor'la 28. randevu

Ligin ilk devresinde rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor daha önce Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 27 karşılaşmada, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 34 gol atan Denizli temsilcisi kalesinde 41 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ziya Selçuk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Barış Manço Deniz Akkaya Bülent Serttaş
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Gökhan Gönül Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor yarın Antalyaspor'u ağırlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 12:25:20. #1.15#
title