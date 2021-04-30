Denizlispor 'ya tamam ya devam' diyecek

Süper Lig'in son sırada yer alan ve ligde kalma umutlarını mucizelere bırakan Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor ile 32'nci kez karşılaşacak.

Süper Lig'in son sırada yer alan ve ligde kalma umutlarını mucizelere bırakan Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor ile 32'nci kez karşılaşacak. Denizlispor bu maçı kaybetmesi, Hes Kablo Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nün maçlarını kazanması durumunda, yeşil-siyahlı ekip ligden düşen ilk takım olacak.

Denizlispor, Süper Lig'in 39'uncu hafta karşılaşmasında pazar günü saat 16.00'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İki takım arasında daha önce oynanan 31 maçın 12'sini Denizlispor, 9'unu Çaykur Rizespor kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde kalma şansını zora sokan, 28 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip umutlarını sürdürebilmek için bu maçta kazanarak rakiplerinin puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Düşme hattının birer basamak üzerinde yer alan 38'er puanlı Ankaragücü ve Kayserispor'un kazanması, Denizlispor'un da kaybetmesi durumunda, yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'e veda eden ilk takım olacak. Denizlispor sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada, deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT