Denizlispor ve Akhisarspor'un umudu kalmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor ve Akhisarspor'un umudu kalmadı

Denizlispor ve Akhisarspor'un umudu kalmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle liglerde küme düşmenin 1 sezonluğuna daha kaldırılmasını isteyen Süper Lig'den düşen Denizlispor ve TFF 1'inci Lig'e veda eden Akhisarspor'un umutları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2020-2021 sezonunu tescil etmesiyle tamamen bitti.

Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle liglerde küme düşmenin 1 sezonluğuna daha kaldırılmasını isteyen Süper Lig'den düşen Denizlispor ve TFF 1'inci Lig'e veda eden Akhisarspor'un umutları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2020-2021 sezonunu tescil etmesiyle tamamen bitti. TFF, sezonu müsabaka sonuçları, hakem raporlarındaki sonuçlar ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26'ncı Maddesi hükmü gereğince tescil ederken, Süper Lig'de 21'inci ve son sırayı elde eden Denizlispor'un 1'inci Lig'e, 1'inci Lig'de 16'ncı olan Akhisarspor'un 2'nci Lig'e  düşürüldüğünü resmen duyurdu. Yeni sezonda Süper Lig'in 20, 1'inci Lig'in 19, 2'nci Lig'in 39, 3'üncü Lig'in ise 55 takımla oynanacağı tescil edildi. Küme düştükten sonra TFF'nin düşmeyi kaldıracağı umutları da son bulan Ege ekiplerinden Denizlispor, yeni sezonda 2 yıl sonra 1'inci Lig'e dönecek. Akhisarspor, 11 yıl sonra 2'nci Lig'de boy gösterecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Küme düşmenin kaldırılması artık söz konusu değil! TFF, ligleri tescil ederek son noktayı koydu
Küme düşmenin kaldırılması artık söz konusu değil! TFF, ligleri tescil ederek son noktayı koydu
Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den yanıt: Beklentiniz olmasın
Küme düşmenin kaldırılmasını isteyenlere Nihat Özdemir'den yanıt: Beklentiniz olmasın
MHK Başkanı Serdar Tatlı ve ekibi önümüzdeki sezon görevine devam ediyor
MHK Başkanı Serdar Tatlı ve ekibi önümüzdeki sezon görevine devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizlispor ve Akhisarspor'un umudu kalmadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 12:48:30. #1.14#

title