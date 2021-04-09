Denizlispor'un yüzü gülmüyor

Süper Lig'de evinde 1-1 berabere kaldığı Kasımpaşa önünde 1 puanı 87'nci dakikada Rodallega'nın penaltıdan kaydettiği golle kurtaran Yukatel Denizlispor, lige tutunma umutlarını tüketmeye devam ediyor.
Süper Lig'de evinde 1-1 berabere kaldığı Kasımpaşa önünde 1 puanı 87'nci dakikada Rodallega'nın penaltıdan kaydettiği golle kurtaran Yukatel Denizlispor, lige tutunma umutlarını tüketmeye devam ediyor. Bitime 9 hafta kala kümede kalma barajının 7 puan gerisinde son sırada yer alan 26 puanlı Denizlispor, yalnızca 1 gol atabildiği son 4 maçından 2 puan çıkarabildi.
Yeşil-siyahlı ekipte Kasımpaşa karşısında beraberlik golüne imza atan Kolombiyalı forvet Rodallega'nın deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düşmesi keyifleri kaçırdı. Deplasmanda oynadığı son 8 maçta 2 beraberlik, 6 yenilgi alan Denizlispor, sezonun ilk yarısında evinde 1-0 mağlup ettiği Alanyaspor'u dış sahada da yenerek kötü gidişe son vermeye çalışacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı